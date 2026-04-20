Partono i lavori alle scale mobili di Cortona | saranno coperte Il sindaco | Serve un po' di comprensione

Sono iniziati i lavori per la copertura delle scale mobili nel centro di Cortona. La decisione è stata presa lo scorso novembre dalla Giunta comunale, che ha approvato il progetto e avviato le procedure di assegnazione dei lavori. I lavori riguardano l’intervento di copertura delle scale mobili, un intervento che coinvolge le strutture pubbliche della zona. Il sindaco ha fatto appello alla comprensione dei cittadini durante il periodo di intervento.

Partono i lavori per la copertura delle scale mobili di Cortona. Lo scorso novembre la Giunta comunale ha deliberato l’ok al progetto e sono state effettuate le procedure per l’assegnazione dei lavori. Il cantiere è stato consegnato oggi lunedì 20 aprile.In questo primo momento la ditta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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