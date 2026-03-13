Insegue l'ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio | 33enne chiede la giustizia riparativa

Un uomo di 33 anni ha inseguito l'ex compagna dal Perù fino a un casolare a Macherio, dove l'ha strangolata e uccisa. La vittima è una donna di origini sudamericane. L'uomo ha successivamente chiesto di poter seguire un percorso di giustizia riparativa. La polizia ha confermato i fatti senza ulteriori dettagli.