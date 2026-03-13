Insegue l'ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio | 33enne chiede la giustizia riparativa
Un uomo di 33 anni ha inseguito l'ex compagna dal Perù fino a un casolare a Macherio, dove l'ha strangolata e uccisa. La vittima è una donna di origini sudamericane. L'uomo ha successivamente chiesto di poter seguire un percorso di giustizia riparativa. La polizia ha confermato i fatti senza ulteriori dettagli.
Alexander Vilcherres Quilla ha strangolato e ucciso l'ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana a Macherio (Monza e Brianza). La difesa del 33enne punta sulla giustizia riparativa per ottenere le attenuanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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