I nuovi progetti per far rinascere il Monte Echia

L’Associazione Monte Echia ha annunciato nuovi progetti per rilanciare il sito storico. Si lavora a diverse iniziative per valorizzare il quartiere e attirare visitatori. L’obiettivo è riportare alla luce le caratteristiche di questo luogo e farlo tornare vivo nel cuore della città. Nei prossimi mesi, sono previsti interventi e eventi per coinvolgere la comunità e promuovere la cultura locale.

L'Associazione Monte Echia è al lavoro per valorizzare l'omonimo sito storico con una serie di proposte e iniziative. I punti chiave del programma sono: il miglioramento dell'esperienza turistica (binocoli, visite guidate, souvenir), eventi (Natale 2026, serate culinarie), interventi ambientali (ripristino degli alberi "di Lucullo"). Aldo Palumbo, presidente dell'Associazione Monte Echia: “Il nostro obiettivo è far rinascere il Monte Echia con iniziative capaci di valorizzare una delle zone con più storia e fascino di Napoli. Progetti che possano far sì che questa bellezza, questo belvedere, possa ritornare alle origini di una volta.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Monte Echia Monte Echia dall'Ade al Cielo speciale Bimbimbici Napoli, è ora di mettere mano alla falda acquifera del Monte Echia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monte Echia Argomenti discussi: I nuovi Criteri Ambientali Minimi per la progettazione e i lavori edilizi; Con First Class una valanga di nuovi progetti per il tuo inglese; PINEROLO, ECCO I NUOVI PROGETTI DEL 2026; Telethon-Regione Lombardia, 7 milioni per 27 nuovi progetti di ricerca in 9 Regioni. Nuovi progetti per i giovani. Un bando per dar vita ai sogniL’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord ha deciso di coinvolgere i giovani che partecipano ai Forum Giovani e al ... msn.com La Taranta e l’universo femminile: si selezionano nuovi progetti artisticiLa Fondazione NdT pubblica un avviso pubblico per trovare idee destinate alla ventinovesima edizione del festival itinerante in programma nel mese di agosto ... lecceprima.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.