Partecipate Mennini confermato all' unanimità presidente di Lfi
Questa mattina, nell'ambito dell’assemblea dei soci tenutasi presso l’Hotel Minerva di Arezzo, è stata confermata all’unanimità la nomina di Bernardo Mennini come presidente di Lfi, La Ferroviaria Italiana, per il triennio 2026-2028. La decisione è stata condivisa senza voti contrari o astenuti. La nomina rappresenta la prosecuzione del mandato già in corso per il periodo successivo.
Questa mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di Lfi, La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della società per il triennio 20262028. Una conferma che valorizza la sua esperienza pluriennale nella guida di aziende ed enti pubblici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Napoli, Cosimo Antonio Amente eletto all’unanimità presidente Agifar
Bernabò Bocca resta presidente di Federalberghi. Votato all’unanimità dall’assemblea. I complimenti di Sara FunaroManterrà la doppia presidenza, Bernabò Bocca: oltre a quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze anche la poltrona più alta, per lui...