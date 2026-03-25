A Napoli, Cosimo Antonio Amente è stato scelto come nuovo presidente di Agifar Napoli con il voto unanime. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social, nel quale il neo presidente ha manifestato emozione e senso di responsabilità per il ruolo appena assunto.

Cosimo Antonio Amente è stato eletto all’unanimità presidente di Agifar Napoli. L’annuncio è arrivato attraverso un post social in cui il neo presidente ha espresso emozione e senso di responsabilità per il nuovo incarico. “Con grande emozione e profondo senso di gratitudine, annuncio di essere stato eletto all’unanimità Presidente di Agifar Napoli”, ha scritto Amente, sottolineando il valore del ruolo che si appresta a ricoprire. Il nuovo corso di Agifar Napoli si inserisce nel solco della collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli. Amente ha voluto infatti ringraziare il presidente dell’Ordine, Vincenzo Santagada, per il supporto e la guida, evidenziando come l’associazione si prepari a vivere “una nuova stagione, coesa, inclusiva e ricca di iniziative”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, Cosimo Antonio Amente eletto all’unanimità presidente Agifar

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