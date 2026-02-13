Rotonde e percorsi ciclopedonali completati interventi in zona Sacra Famiglia

Conclusi lavori per 4,2 milioni di euro tra Via Gelmetto, Via Vigasio e Strada delle Trincee. Aumentano sicurezza, accessibilità e collegamenti per Borgo Roma A Borgo Roma, nel quartiere Sacra Famiglia, si è concluso un intervento di riqualificazione viaria. L'ampio e articolato progetto promosso dall’Assessorato alle strade e giardini ha comportato un investimento complessivo di circa 4,2 milioni di euro e ha interessato l’intero asse tra Via Gelmetto e Via Vigasio e tra Via Gelmetto e Strada delle Trincee, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della mobilità. L’intervento ha portato alla realizzazione di due nuove rotatorie, una tra Via Gelmetto e Via Vigasio e l’altra tra Via Gelmetto e Strada delle Trincee, ridisegnando completamente la viabilità della zona.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

