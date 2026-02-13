Rotonde e percorsi ciclopedonali completati interventi in zona Sacra Famiglia

A Borgo Roma, nel quartiere Sacra Famiglia, si è concluso un intervento di riqualificazione viaria. L'ampio e articolato progetto promosso dall’Assessorato alle strade e giardini ha comportato un investimento complessivo di circa 4,2 milioni di euro e ha interessato l’intero asse tra Via Gelmetto. Durante i lavori sono state realizzate rotatorie e percorsi ciclabili e pedonali, migliorando la sicurezza e la mobilità nella zona. Un dettaglio che distingue questo intervento riguarda la particolare attenzione dedicata alla creazione di spazi verdi e aree di sosta lungo il percorso.

Conclusi lavori per 4,2 milioni di euro tra Via Gelmetto, Via Vigasio e Strada delle Trincee. Aumentano sicurezza, accessibilità e collegamenti per Borgo Roma A Borgo Roma, nel quartiere Sacra Famiglia, si è concluso un intervento di riqualificazione viaria. L'ampio e articolato progetto promosso dall’Assessorato alle strade e giardini ha comportato un investimento complessivo di circa 4,2 milioni di euro e ha interessato l’intero asse tra Via Gelmetto e Via Vigasio e tra Via Gelmetto e Strada delle Trincee, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della mobilità. L’intervento ha portato alla realizzazione di due nuove rotatorie, una tra Via Gelmetto e Via Vigasio e l’altra tra Via Gelmetto e Strada delle Trincee, ridisegnando completamente la viabilità della zona.🔗 Leggi su Veronasera.it

La Valle Camonica si prepara a un’evoluzione della viabilità, puntando su meno traffico e più percorsi ciclopedonali.

Sono stati completati i primi interventi di riqualificazione nel Bosco dei Frati Cappuccini a Peccioli.

