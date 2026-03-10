recuperati due percorsi ciclopedonali

Il Comune ha riqualificato due percorsi ciclopedonali lungo le casse di colmata della laguna. L’assessore Ivan Poccia ha spiegato che i nuovi tracciati permettono di ammirare un paesaggio suggestivo, mantenendo l’attenzione sulla tutela ambientale. L’intervento riguarda specificamente i percorsi destinati a ciclisti e pedoni, offrendo nuove opportunità di fruizione del territorio.

Il Comune recupera i percorsi sulle casse di colmata della laguna. "Due tracciati ciclopedonali – dice l’assessore Ivan Poccia – per poter godere di un panorama mozzafiato nel rispetto dell’ambiente". "I percorsi – continua Poccia – sono stati riqualificati grazie ad un fondo speciale a disposizione dell’assessorato. L’idea è nata da un confronto con Emidio Cagnoli, memoria storica di Orbetello, che mi ha informato dell’esistenza di questi percorsi creati sulle sponde della Laguna in epoca commissariale, da Rolando Di Vincenzo, e sui quali, originariamente, transitavano i camion che mobilitavano i fanghi e che, oggi, giacevano inutilizzati e sommersi da vegetazione e sporcizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

