Parte il progetto Slam 6mila assunzioni entro il 2030
È stato annunciato il lancio di Slam – International Graduate Program, un percorso rivolto a trenta neolaureati di talento. Il progetto mira a offrire loro un'opportunità di inserimento in un gruppo internazionale e in rapida crescita. La selezione coinvolge giovani provenienti da diverse discipline e con eccellenti risultati accademici. L'iniziativa prevede un percorso di formazione e sviluppo professionale che si concluderà entro il 2030.
AL VIA Slam – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare in un gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del gruppo, tech & data, financial governance e marketing & communication. Tra i requisiti richiesti la laurea magistrale o triennale con.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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