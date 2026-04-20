Parte il progetto Slam 6mila assunzioni entro il 2030

È stato annunciato il lancio di Slam – International Graduate Program, un percorso rivolto a trenta neolaureati di talento. Il progetto mira a offrire loro un'opportunità di inserimento in un gruppo internazionale e in rapida crescita. La selezione coinvolge giovani provenienti da diverse discipline e con eccellenti risultati accademici. L'iniziativa prevede un percorso di formazione e sviluppo professionale che si concluderà entro il 2030.

AL VIA Slam – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare in un gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del gruppo, tech & data, financial governance e marketing & communication. Tra i requisiti richiesti la laurea magistrale o triennale con.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parte il progetto Slam 6mila assunzioni entro il 2030 Notizie correlate Il progetto russo Amur per un veicolo spaziale riutilizzabile potrebbe vedere la sua prima missione entro il 2030.Il progetto russo Amur-LNG, un veicolo spaziale riutilizzabile sviluppato da Roscosmos, potrebbe vedere il suo primo lancio non prima del 2030,... Carta di Solfagnano, progetto-concorso per le scuole: individuazione istituti entro il 18 febbraio, elaborati entro il 30 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove un Progetto-Concorso rivolto a una scuola primaria e a una secondaria di secondo grado per ciascun... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Parte il progetto Slam 6mila assunzioni entro il 2030. Parte il progetto Slam 6mila assunzioni entro il 2030AL VIA Slam – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza ... quotidiano.net Slam, il progetto di Intesa per aprire le porte a trenta neolaureatiPer trenta neolaureate e neolaureati si aprono le porte della banca. Intesa Sanpaolo ha avviato la terza edizione di SLAM –International Graduate Program: al termine di una selezione in più fasi, i ... repubblica.it