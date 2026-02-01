La Russia lavora a un nuovo veicolo spaziale chiamato Amur-LNG, pensato per essere riutilizzabile. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il primo lancio potrebbe avvenire non prima del 2030. A comunicarlo è stato Dmitry Baranov di Roscosmos, durante una conferenza dedicata a Sergei Korolev. Al momento, il progetto è ancora in fase di sviluppo e non ci sono date certe per il primo volo.

Il progetto russo Amur-LNG, un veicolo spaziale riutilizzabile sviluppato da Roscosmos, potrebbe vedere il suo primo lancio non prima del 2030, secondo quanto rivelato dal vice direttore generale dell’agenzia spaziale russa, Dmitry Baranov, durante una conferenza dedicata alla memoria di Sergei Korolev. Il programma, che ha visto i suoi primi sviluppi ufficiali nel 2020, è oggi in una fase di avanzamento molto lento, segnato da ritardi tecnici e da una mancanza di finanziamenti adeguati. Il lancio del primo stadio avverrà dal cosmodromo di Vostochny, in Siberia orientale, e si baserà su propellenti a metano liquido e ossigeno, scelta che mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del volo rispetto ai carburanti tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il progetto russo Amur per un veicolo spaziale riutilizzabile potrebbe vedere la sua prima missione entro il 2030.

