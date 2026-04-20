Parrucchiere accoltellato e ucciso dopo una lite un arresto ad Ascoli

Da agi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Ascoli Piceno, un parrucchiere è stato ucciso nella propria abitazione a seguito di un litigio. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver compiuto il fatto, che ora si trova in custodia. L'indagine è in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto e le circostanze che hanno portato alla tragedia. La vicenda sta suscitando attenzione tra la comunità locale.

AGI - Ucciso nella sua casa ad Ascoli Piceno dopo un diverbio. È accusato di  omicidio volontario  il  54enne, che nella serata di ieri avrebbe  accoltellato  un  34enne  al culmine di una  lite, all’interno di un  appartamento  nel quartiere di  Porta Cappuccina  ad  Ascoli Piceno dove abitava la vittima. Erano entrambi già  noti alle forze dell’ordine. Omicidio ad Ascoli Piceno . La  vittima  è il titolare di un'attività da  parrucchiere  in città. L’uomo, colpito da un  fendente all’addome, è stato soccorso dai  sanitari  e ricoverato in  codice rosso  all’ ospedale ‘Mazzoni’  dove è  morto. Indaga la Procura di Ascoli Piceno . L’ aggressore  è stato  fermato dai carabinieri  all’interno dell’abitazione e condotto in  caserma.🔗 Leggi su Agi.it

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