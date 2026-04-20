Nella città di Ascoli Piceno, un parrucchiere è stato ucciso nella propria abitazione a seguito di un litigio. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver compiuto il fatto, che ora si trova in custodia. L'indagine è in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto e le circostanze che hanno portato alla tragedia. La vicenda sta suscitando attenzione tra la comunità locale.

AGI - Ucciso nella sua casa ad Ascoli Piceno dopo un diverbio. È accusato di omicidio volontario il 54enne, che nella serata di ieri avrebbe accoltellato un 34enne al culmine di una lite, all’interno di un appartamento nel quartiere di Porta Cappuccina ad Ascoli Piceno dove abitava la vittima. Erano entrambi già noti alle forze dell’ordine. Omicidio ad Ascoli Piceno . La vittima è il titolare di un'attività da parrucchiere in città. L’uomo, colpito da un fendente all’addome, è stato soccorso dai sanitari e ricoverato in codice rosso all’ ospedale ‘Mazzoni’ dove è morto. Indaga la Procura di Ascoli Piceno . L’ aggressore è stato fermato dai carabinieri all’interno dell’abitazione e condotto in caserma.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Parrucchiere accoltellato e ucciso dopo una lite, un arresto ad Ascoli

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