Ascoli scoppia una lite nell' appartamento | accoltellato a morte il parrucchiere Nico Tacconi Fermato un uomo

A Ascoli, una lite in un appartamento si è conclusa con l’accoltellamento mortale di un uomo di 34 anni, identificato come un parrucchiere. Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine in relazione all’episodio. La scena si è svolta in un contesto domestico, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla violenta escalation. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante la colluttazione.

ASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 34 anni che è morto per le gravi ferite riportate. La vittima è il parrucchiere Nico Tacconi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 in un appartamento di via Pergolesi ad Ascoli, nella zona di Porta Cappuccina. Ancora da chiarire i motivi all’origine dello scontro. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni si è reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette dove è morto qualche ora dopo l'accoltellamento.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, scoppia una lite nell'appartamento: accoltellato a morte il parrucchiere Nico Tacconi. Fermato un uomo Notizie correlate Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è grave. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è gravissimo. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli.