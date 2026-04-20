Parole e note a Rivarolo Canavese per il Salone Off 2026!

Il 9 maggio alle 16, presso via Sant’Anna 1 a Rivarolo Canavese, si terrà “Parole e Note”, evento organizzato dall’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese. L’iniziativa fa parte del programma collaterale “Salone Off” 2026, collegato al Salone Internazionale del Libro di Torino, che porta eventi culturali al di fuori del Lingotto. La manifestazione prevede esibizioni musicali e interventi legati alla lettura e alla parola.

Nell’ambito del “Salone Off” 2026, il cartellone di eventi collaterali del Salone Internazionale del Libro di Torino che porta la cultura fuori dal Lingotto, il 9 maggio, alle 16, l’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese, in via Sant’Anna 1, organizza “Parole e Note”. La presentazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Aggressione in strada a Rivarolo Canavese: filma giovani vandali, loro reagiscono pestandola selvaggiamente e distruggendole il telefonoUn episodio di violenza si è verificato nella notte di venerdì 10 aprile 2026 nel centro di Rivarolo Canavese, in via Viano. Allarme in piscina a Rivarolo Canavese: anziano si sente male in acqua, i bagnini e i sanitari gli fanno ripartire il cuorePaura all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, nella piscina comunale di via Trieste a Rivarolo Canavese. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Parole e Note a Rivarolo Canavese: la letteratura incontra la musica; Parole e Note al Liceo Musicale per il Salone Off; Salone OFF, Invisibile di Debora Bocchiardo; Quando la musica racconta il razzismo: a Valperga una serata tra emozione e jazz. Notte movimentata a Rivarolo Canavese I carabinieri hanno intensificato i controlli per garantire una movida sicura. Per tutti i dettagli, l'articolo su @quotidianocanavese: https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/rivarolo-canavese-controlli-carabinieri-es - facebook.com facebook