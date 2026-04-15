Aggressione in strada a Rivarolo Canavese | filma giovani vandali loro reagiscono pestandola selvaggiamente e distruggendole il telefono

Nella notte di venerdì 10 aprile 2026, nel centro di Rivarolo Canavese, in via Viano, si è verificato un episodio di violenza. Una giovane donna ha filmato alcuni giovani vandali, che hanno reagito aggredendola con violenza e danneggiandole il telefono. L'aggressione è avvenuta davanti a testimoni e sono state chiamate le forze dell'ordine. La donna è rimasta ferita durante l'aggressione.

Un episodio di violenza si è verificato nella notte di venerdì 10 aprile 2026 nel centro di Rivarolo Canavese, in via Viano. Un'italiana di 40 anni, residente in città, è stata aggredita da un gruppo di giovani e ha riportato la frattura di una costola. I sanitari del 118 Azienda Zero l'hanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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