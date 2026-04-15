Aggressione in strada a Rivarolo Canavese | filma giovani vandali loro reagiscono pestandola selvaggiamente e distruggendole il telefono

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di venerdì 10 aprile 2026, nel centro di Rivarolo Canavese, in via Viano, si è verificato un episodio di violenza. Una giovane donna ha filmato alcuni giovani vandali, che hanno reagito aggredendola con violenza e danneggiandole il telefono. L'aggressione è avvenuta davanti a testimoni e sono state chiamate le forze dell'ordine. La donna è rimasta ferita durante l'aggressione.

Un episodio di violenza si è verificato nella notte di venerdì 10 aprile 2026 nel centro di Rivarolo Canavese, in via Viano. Un'italiana di 40 anni, residente in città, è stata aggredita da un gruppo di giovani e ha riportato la frattura di una costola. I sanitari del 118 Azienda Zero l'hanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Esagitato importuna ragazzine in strada e poi aggredisce due agenti a Rivarolo Canavese: bloccato e denunciatoUn'aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 aprile 2026, alle porte della stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese.

Incidente ad Argentera di Rivarolo Canavese: camion carico di sabbia finisce nel fosso, strada chiusaNel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, in via Rivarossa (la provinciale 37) ad Argentera di Rivarolo Canavese si è verificato un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rissa a Rivarolo Canavese, poi la spedizione punitiva: giovane pestato sotto casa; Rivarolo, notte di violenza e conti regolati; RIVAROLO CANAVESE - Ragazze molestate e agenti aggredite, Forza Italia Giovani: Intollerabile non sentirsi sicuri in pieno giorno; Bloccato in strada | poi il sequestro e la rapina.

rivarolo canavese aggressione in strada aAggressione in strada a Rivarolo Canavese: filma giovani vandali, loro reagiscono pestandola selvaggiamente e distruggendole il telefonoLa donna ha riportato la rottura di una costola. Branco messo in fuga dai residenti. Alcuni sarebbero stati identificati ... torinotoday.it

rivarolo canavese aggressione in strada aEsagitato importuna ragazzine in strada e poi aggredisce due agenti a Rivarolo Canavese: bloccato e denunciatoUn'aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 aprile 2026, alle porte della stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese. Questa volta nel mirino sono finite due agenti della polizia l ... torinotoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.