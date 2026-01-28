Allarme in piscina a Rivarolo Canavese | anziano si sente male in acqua i bagnini e i sanitari gli fanno ripartire il cuore

Un uomo di una certa età si è sentito male mentre nuotava nella piscina comunale di Rivarolo Canavese, in via Trieste. I bagnini e i sanitari intervenuti sul posto sono riusciti a far ripartire il cuore all’anziano, che ora si trova sotto osservazione. La scena ha creato grande paura tra i presenti, ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Paura all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, nella piscina comunale di via Trieste a Rivarolo Canavese. Un italiano di 82 anni, che si trovava in vasca, ha accusato un malore andando in arresto cardiaco. I bagnini dell'impianto, però, sono stati prontissimi e lo hanno tirato fuori iniziando le manovre di rianimazione e chiamando il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno proseguito l'intervento finché il cuore dell'anziano ha ricominciato a battere. L'uomo ha anche ripreso coscienza ed è stato caricato su un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Ivrea.🔗 Leggi su Torinotoday.it

