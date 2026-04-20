A Parma, alcuni parchi pubblici si trovano in condizioni di abbandono, con erba alta e situazioni di potenziale pericolo per i cani che vi si aggirano. La questione è stata sollevata dal capogruppo di una lista politica in consiglio comunale, che ha evidenziato un peggioramento nella cura del verde e nella gestione dei rifiuti nelle aree verdi della città.

Il decoro urbano di Parma è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo che Pietro Vignali, capogruppo della lista omonima in consiglio comunale, ha segnalato un netto peggioramento nella gestione del verde pubblico e dei rifiuti. A distanza di circa trenta giorni dall’inizio della stagione primaverile, diverse aree verdi della città presentano uno stato di incuria che preoccupa i cittadini e solleva interrogativi sulla tenuta degli appalti per la manutenzione. La situazione è stata documentata attraverso un sopralluogo effettuato nei parchi di via San Bruno, nello specifico il Parco delle Lavandaie, e nel Parco Martini. In questi luoghi, i consiglieri Osio e Aiello hanno riscontrato una crescita della vegetazione che raggiunge anche i cinquanta centimetri di altezza, trasformando alcuni spazi in veri e propri giungle urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, parchi in abbandono: erba alta e pericoli per i cani

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