Negli ultimi dieci anni, il numero di negozi chiusi a Parma è aumentato significativamente, con 672 attività commerciali che hanno cessato la loro attività tra il 2015 e il 2025. Questa diminuzione rappresenta un calo notevole nel tessuto commerciale della città, evidenziando una crisi che ha interessato vari settori del commercio locale. I dati sono stati raccolti e riportati da fonti ufficiali che monitorano l’andamento commerciale nel periodo considerato.

Tra il 2015 e il 2025, il tessuto commerciale di Parma ha subito una contrazione drastica con la cessazione dell’attività di ben 672 esercizi commerciali. Il dato, emerso dalle rilevazioni dell’Osservatorio Nomisma, è stato analizzato da Vivi Parma-Parma Centro, che descrive un quadro di declino strutturale per le botteghe della città. Le criticità normative e i nodi della mobilità urbana. L’analisi condotta dall’associazione Vivi Parma-Parma Centro evidenzia come la desertificazione delle attività sia alimentata da una serie di lacune amministrative e gestionali. Un elemento centrale della protesta riguarda la gestione del regolamento per il commercio nel cuore storico della città: dopo un periodo di stallo superiore ai dodici mesi, le norme sono state aggiornate, ma secondo gli operatori risultano prive di forza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, crisi commerciale: 672 negozi chiusi in un decennio

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