Negozi chiusi i numero fanno paura | addio a 672 attività commerciali -8,1%

Negli ultimi dieci anni, in Emilia-Romagna, sono state chiuse circa 672 attività commerciali, pari a una perdita dell’8,1%. I dati sono stati resi noti dall’Osservatorio Nomisma e mostrano un calo costante nel numero di negozi aperti nella regione. Questo trend si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per il settore commerciale, con un impatto visibile sul tessuto urbano e sul lavoro locale.

I recenti dati presentati dall’Osservatorio Nomisma delineano uno scenario allarmante per il commercio in Emilia-Romagna: tra il 2015 e il 2025 si sono persi 8.019 negozi di vicinato (-9,5%). Questo fenomeno di "desertificazione" colpisce anche il nostro territorio, dove si registra la chiusura.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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