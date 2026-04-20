Mercoledì 22 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il match tra Paris Saint Germain e Nantes, valido per il recupero del turno numero 26 di Ligue 1. La squadra parigina, guidata da Luis Enrique, cerca di ottenere una vittoria che potrebbe permettergli di avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo. Il Nantes, allenato da Halilodzic, si prepara a affrontare la sfida con l’obiettivo di mettere in difficoltà la capolista.

Si recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere ogni discorso per il titolo. Intanto i parigini se la prendono comoda e il KO interno contro il Lione mantiene un solo punto di vantaggio sul Lens al momento con lo scontro diretto da giocare. Vincere oggi garantirebbe almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Nantes (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini che cercano l’allungo decisivo nel recupero

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