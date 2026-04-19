Paris Saint Germain-Lione domenica 19 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Parigini a caccia dei 3 punti

Domenica 19 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Paris Saint Germain e Lione, valida per il 30° turno di Ligue 1. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, con i parigini che cercano di ottenere i tre punti per rafforzare la loro posizione in classifica. La sfida arriva dopo i quarti di finale di Champions League, in cui il PSG ha eliminato il Liverpool con due vittorie consecutive.

Archiviati i quarti di finale di Champions League con una doppia vittoria sul Liverpool il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato contro il Lione di Fonseca nel posticipo del 30° turno di Ligue1. Parigini in totale controllo della doppia sfida contro i Reds di fatto mai in grado di impensierirli, e nel finale Dembelé con una doppietta ha blindato la qualificazione chiudendo definitivamente i giochi. Adesso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Lione (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini a caccia dei 3 punti Notizie correlate Paris Saint Germain-Lione (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Parigini a caccia dei 3 punti contro i GonesArchiviati i quarti di finale di Champions League con una doppia vittoria sul Liverpool il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato contro il... Paris Saint Germain-Lione (domenica 19 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiArchiviati i quarti di finale di Champions League con una doppia vittoria sul Liverpool il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato contro il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostici Lyon - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Luis Enrique: il PSG, in corsa per il titolo, ha l'obbligo di vincere contro il Lione; Pronostico PSG-Lione: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Ligue 1; quote PSG Lione: il pronostico sui parigini. Pronostico Paris Saint-Germain vs Lione – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lione si gioca il 19 Aprile 2026 alle 20:45 al Parc des Princes. Un appuntamento di alto profilo nazionale, dove ... news-sports.it Lione, missione impossibile con il PSG? Fonseca: Siamo realisti, sarà duraDue giorni prima della sfida contro il Paris Saint-Germain di domenica sera (in programma alle ore 20:45) il tecnico del Lione, Paulo Fonseca, in conferenza. tuttomercatoweb.com Buongiorno, sto cercando di prendere i biglietti per il tour allo stadio del Paris Saint Germain, è questo il sito Grazie facebook Alle semifinali di Champions League il Bayern Monaco giocherà contro il Paris Saint-Germain, e l’Arsenal contro l’Atlético Madrid x.com