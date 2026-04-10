Durante una seduta alla Camera, il presidente del Consiglio ha ribadito la volontà di intervenire con fermezza contro le organizzazioni criminali, proponendo tra le misure la sottrazione dei figli ai boss mafiosi. Le sue dichiarazioni sono state rivolte a sottolineare la necessità di azioni decise contro la criminalità organizzata, distinguendosi da posizioni più concilianti. La discussione si è incentrata sulla lotta alle mafie e sulle strategie di contrasto adottate dal governo.

Altro che mafia. Altro che contiguità e balle vere. Se c'è una personalità che ha idee chiare contro le cosche si chiama Giorgia Meloni e ieri alla Camera lo ha dimostrato ancora una volta. «Intendiamo andare avanti anche sulla proposta di legge a prima firma della Presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi». E non solo: sempre all'Antimafia la premier ha mandato un invito. Indagate sui partiti, tutti i partiti, a partire da Fratelli d'Italia. Una sfida che ricaccia in gola a chi le ha mosse molte accuse fasulle. Ma è la prima proposta che merita approfondimento. Ne abbiamo già parlato, ma ora merita un'attenzione particolare la proposta Colosimo, sottoscritta anche dall'opposizione in commissione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni contro le mafie: “Togliere i figli ai boss della criminalità organizzata”

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Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook

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