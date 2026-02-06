Questa settimana a Taranto si svolge un convegno importante. Lunedì 9 febbraio, alle 10, nel palazzo di città, si riuniscono esperti e amministratori per discutere dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Partecipa anche Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno. L’evento segna un passo concreto per migliorare la gestione di questi beni e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto ha istituto l’Osservatorio di concertazione permanente sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, uno strumento consultivo e partecipato finalizzato a rafforzare la trasparenza, l’efficacia e il valore sociale dei percorsi di riutilizzo dei beni sottratti alle mafie. L’Osservatorio si configura come organismo di supporto e proposta a favore dell’Amministrazione, con il coinvolgimento delle realtà associative, del Terzo Settore e dei soggetti impegnati nella valorizzazione sociale dei beni confiscati. A tal riguardo lunedì 9 febbraio alle 10 a Palazzo di Città, il Comune di Taranto ha organizzato un Convegno di approfondimento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Osservatorio Beni Confiscati: lunedì 9 febbraio alle 10 a Palazzo di Città il convegno di approfondimento. Parteciperà Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Approfondimenti su Tarantini Time

Il Comune di Catania ha riaperto i termini per iscriversi all’Osservatorio sui beni confiscati.

Il Comune di Catania ha riaperto i termini per aderire all’Osservatorio comunale sui beni confiscati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tarantini Time

Argomenti discussi: Osservatorio Beni confiscati Catania, riaperti i termini; Il Comune di Catania riapre i termini per la partecipazione all'Osservatorio sui beni confiscati; Camorra in Friuli, l’Osservatorio antimafia: Presenza che preoccupa; Servizi Sociali, l'avvocato Ilaria Spoto Puleo nominata Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

«I beni confiscati devono essere trasformati in opportunità», le cooperative friulane contro la criminalitàUDINE - «Il Friuli Venezia Giulia non è più solo terra di passaggio per i traffici illeciti, ma un luogo in cui la criminalità organizzata ha saputo radicarsi». A denunciarlo sono AGCI Solidarietà FVG ... ilgazzettino.it

Festival dei beni confiscati alle mafie: al teatro Parenti 500 studenti per capire come si batte la criminalità organizzataMilano – Da oggi, lunedì 27 ottobre, a giovedì torna, per la dodicesima edizione, il Festival dei Beni confiscati alle mafie, manifestazione organizzata dal Comune per sensibilizzare e informare la ... ilgiorno.it

Catania riapre i termini per aderire all’Osservatorio sui beni confiscati: enti pubblici e Terzo settore possono partecipare gratuitamente. Domande via PEC entro le 12 del 27 febbraio. #Catania #Legalità #BeniConfiscati #TerzoSettore #ComuneDiCatania facebook