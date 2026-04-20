Parigi-Roubaix | Megan Jastrab sfida il dolore e scrive la storia USA

Megan Jastrab ha ottenuto il quinto posto alla Parigi-Roubaix Femmes, miglior risultato per un’atleta statunitense in questa corsa negli ultimi 25 anni. La gara si è svolta in Francia e ha visto la partecipazione di numerose cicliste provenienti da diversi paesi. La giovane atleta ha sfidato il dolore durante tutta la competizione, che comprende tratti di pavé e terreni accidentati.

Megan Jastrab ha riscritto la storia del ciclismo statunitense conquistando il quinto posto alla Parigi-Roubaix Femmes, segnando il miglior risultato per un atleta degli Stati Uniti in questa corsa monumentale dagli ultimi 25 anni. La ventiquattrenne ha superato le difficoltà fisiche e i dubbi nati dopo l’infortunio subito al Tour of Flanders, trasformando una stagione complessa nella sua prima esperienza con il team UAE Team ADQ in un traguardo storico sul velodromo francese. Il superamento dell’ostacolo fisico e la sfida nel Nord. La prestazione della ciclista americana non è stata scontata, ma figlia di una determinazione ferrea contro il dolore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parigi-Roubaix: Megan Jastrab sfida il dolore e scrive la storia USA Notizie correlate Parigi-Roubaix: la rivoluzione MTB sfida i ciottoli più brutaliLe officine e i box di Parigi-Roubaix si trasformano in un laboratorio tecnologico a cielo aperto, dove la sfida contro i pavimentati più brutali del... Parigi-Roubaix, Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabiliOgni volta che un ciclista impone la legge del più forte sul resto del peloton, qualcuno inevitabilmente sospetta di lui. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Koch vince la volata nel velodromo! Che beffa per le due Visma; LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Franziska Koch beffa la Visma e si prende la vittoria; Capolavoro Franziska Koch, sua la Parigi-Roubaix Femmes; Parigi-Roubaix Donne 2026, Franziska Koch supera Marianne Vos al fotofinish! Terza Pauline Ferrand-Prévot. LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Franziska Koch beffa la Visma e si prende la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it La Parigi-Roubaix si vedrà in tv sulla RAI oggi? Orario, cambio di canale, streamingÈ il grande giorno della Parigi-Roubaix 2026, la terza Classica Monumento della stagione, conosciuta come l’Inferno del Nord. Dopo l’assenza del Giro ... oasport.it Wout Van Aert e Tadej Pogacar Parigi-Roubaix pocispix via alventomagazine - facebook.com facebook Parigi-Roubaix 2026, Oliver Naesen: “Quando Pogacar ha forato, le moto ci hanno riportato davanti. Andavamo 15 km/h più veloce” x.com