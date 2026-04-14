Parigi-Roubaix | la rivoluzione MTB sfida i ciottoli più brutali

A Parigi-Roubaix, le officine e i box si sono trasformati in un vero e proprio laboratorio all'aperto, dove i meccanici affrontano le difficoltà dei tratti più impegnativi del percorso. La corsa, conosciuta per i suoi terreni di ciottoli estremi, vede ora l’introduzione di nuove soluzioni tecniche per affrontare la sfida. La competizione continua a mettere alla prova le capacità delle squadre di adattarsi alle condizioni più dure.

Le officine e i box di Parigi-Roubaix si trasformano in un laboratorio tecnologico a cielo aperto, dove la sfida contro i pavimentati più brutali del mondo spinge i meccanici a soluzioni estreme. Mentre l’attesa per la corsa più imprevedibile del calendario cresce, l’attenzione si sposta sulle innovazioni tecniche che i corridori preparano per affrontare le asperità dei ciottoli. L’evoluzione della trasmissione e il ritorno degli pneumatici sovradimensionati. Una tendenza sempre più marcata riguarda la gestione della catena, con un aumento significativo dell’adozione dei sistemi monodentella (1x) tra i team sponsorizzati da Shimano e SRAM....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parigi-Roubaix: la rivoluzione MTB sfida i ciottoli più brutali Tadej Pogacar ha un’arma segreta per la Parigi-Roubaix? Rivoluzione tecnica totale, al limite del gravelTadej Pogacar si presenterà con grandi ambizioni alla Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica 12 aprile e che proporrà 54,8 km sugli iconici... Parigi-Roubaix, Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabiliOgni volta che un ciclista impone la legge del più forte sul resto del peloton, qualcuno inevitabilmente sospetta di lui. Argomenti più discussi: Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Parigi-Roubaix 2026: dove vederla in tv in chiaro, favoriti e percorso dell’Inferno del Nord; Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streaming; La Foresta di Arenberg: viaggio nel cuore della Parigi-Roubaix nell'inferno del Nord. Durante l’ultima Parigi-Roubaix ha già dato modo di snocciolare tutti i grandiosi traguardi raggiunti in carriera, forse così però visualizziamo meglio la situazione Le ultime dieci Classiche Monumento le ha concluse sempre tra il primo e il quarto posto. N x.com Alla Parigi-Roubaix di quest’anno, più dei protagonisti attesi alla vigilia come Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, piegati da una giornata perfetta di Wout van Aert, a prendersi la scena sono state le forature. - facebook.com facebook