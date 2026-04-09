Parigi-Roubaix Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabili

Durante la classica Parigi-Roubaix, un ciclista ha mostrato una prestazione che ha attirato l’attenzione, provocando sospetti tra gli addetti ai lavori. Nonostante le voci o le ombre che circolano, il corridore ha mantenuto il suo ritmo e ha conquistato una posizione di rilievo nella corsa. La competizione si è svolta senza interruzioni ufficiali, e i giudizi sul suo risultato restano al momento in discussione.

Ogni volta che un ciclista impone la legge del più forte sul resto del peloton, qualcuno inevitabilmente sospetta di lui. Quando la tua superiorità è talmente grande da far piazza pulita di ogni trofeo in giro, le voci critiche non possono che moltiplicarsi. Tadej Pogacar ha appena completato la doppietta Milano-Sanremo - Giro delle Fiandre, impresa impossibile per chiunque non si chiami Eddy Merckx ed è il favorito anche per la Parigi-Roubaix. Se dovesse trionfare anche nel cosiddetto “inferno del nord”, il capitano della Uae Team Emirates avrebbe vinto ogni singola corsa monumento nella solita stagione. Dopo un inizio di stagione così devastante, è forse inevitabile che qualcuno inizi a sospettare l’esistenza di qualche “aiutino”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parigi-Roubaix, Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabili Poga?ar e l’ultima sfida: Parigi-Roubaix per l’impresa storicaTadej Poga?ar punta a conquistare Parigi-Roubaix la prossima domenica per completare il palmarès dei Monumenti e aprire la strada verso un primato... Pogacar verso la Parigi-Roubaix: può siglare un record storicoTadej Pogacar non molla un colpo e vuole portare a casa anche la Parigi-Roubaix: sarebbe un record incredibile nella storia del ciclismo Quando si... Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel Temi più discussi: Tadej Poga?ar si lancia verso la Roubaix: Motivato, sereno e pronto. Sul vincere tutte le monumento in un anno…; Tafi lancia la sfida: Ganna può conquistare la Roubaix; Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirlo; Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno. Parigi-Roubaix, Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabiliIl campione sloveno si presenta domenica all'inferno del nord con l’obiettivo di vincere ogni corsa monumento nel solito anno ma molti, specialmente in Francia, puntano il dito su una superiorità tr ... msn.com Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storiaDomenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e ... fanpage.it "La Parigi-Roubaix è uno dei miei obiettivi principali per quest'anno". Tadej Pogacar avvisa di nuovo tutti: lo sloveno sarà al via domenica sul pavé dove spera di aggiungere l'ultimo monumento che manca alla sua carriera straordinaria. #ANSA - facebook.com facebook Undici anni fa, nel 2015, il passaggio di un treno fermava la Parigi-Roubaix I corridori aspettarono il passaggio a livello, poi ripresero la corsa #ParisRoubaix #Ciclismo #Cycling @parisroubaixcourse x.com