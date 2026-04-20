Parigi il Museo di Storia Naturale rischia il crollo | servono 1 miliardo

A Parigi, il Museo di Storia Naturale si trova in una situazione di emergenza a causa di problemi strutturali che minacciano il suo edificio principale. Per procedere ai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, sono stimati circa un miliardo di euro necessari. La struttura ospita collezioni di grande valore storico e scientifico, che potrebbero essere danneggiate se non si interviene rapidamente.

Il Museo nazionale di Storia Naturale a Parigi affronta una crisi strutturale senza precedenti che mette a rischio la conservazione del suo immenso patrimonio scientifico. Gilles Bloch, alla guida dell’istituzione, ha lanciato un appello urgente per ottenere fondi superiori a 1 miliardo di euro entro il 2040, segnalando come l’attuale stato di degrado possa impedire persino il raggiungimento dei traguardi celebrativi dei prossimi decenni. L’estensione del problema coinvolge ben 180.000 metri quadri distribuiti su 12 siti differenti, la maggior parte dei quali situati nell’area del Jardin des Plantes. La situazione è emblematica nel Padiglione dei rettili, una struttura costruita nel 1874 che oggi viene descritta come un tesoro in stato di abbandono.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parigi, il Museo di Storia Naturale rischia il crollo: servono 1 miliardo Notizie correlate Leggi anche: Calci da record: il Museo di Storia Naturale sfiora quota 100mila visitatori Al Museo di Storia Naturale la mostra “Ghiacciai nascosti”Dal 29 gennaio al 12 aprile 2026 il Museo di Storia Naturale di Verona ospita la mostra “Ghiacciai nascosti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madame de Sévigné, lettere parigine: la storia raccontata in modo diverso con la mostra del museo Carnavalet; Un'avventura segreta al Museo di Storia Locale di Rueil-Malmaison per la Notte dei Musei 2026; Orto e concerto: il programma della Notte dei Musei 2026 al Museo d'Arte e di Storia Paul Éluard; Visita gratuita di 4 castelli nei dintorni di Parigi il 6 aprile 2025. A Parigi allarme per il Museo di Storia Naturale, ‘siamo in uno stato catastrofico’(ANSA) – PARIGI, 20 APR – Il Museo nazionale di Storia Naturale, quarto museo più visitato di Francia, versa in uno stato catastrofico. Per i suoi 400 anni di vita, il presidente Gilles Bloch mette ... espansionetv.it Utilizzo dati e privacyDopo il clamoroso furto di gioielli al Louvre di Parigi, il patrimonio artistico francese non sembra passare un bel momento. Finito nel mirino dei ladri, pare che nulla possa tutelarlo. Solo ora ... tgcom24.mediaset.it "Risorgimento e Unità d'Italia": conferenza al Museo di storia naturale - x.com Verona celebra la Giornata Mondiale della Terra al Museo di Storia Naturale facebook