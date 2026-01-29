Al Museo di Storia Naturale la mostra Ghiacciai nascosti

Al Museo di Storia Naturale di Verona apre la mostra “Ghiacciai nascosti”. La mostra rimarrà aperta fino al 12 aprile 2026 e presenta fotografie e video che mostrano ghiacciai sconosciuti e in rapida evoluzione. I visitatori possono scoprire come il cambiamento climatico sta influenzando queste aree spesso invisibili, con immagini che mettono in evidenza la loro fragilità. La mostra vuole sensibilizzare sull’urgenza di proteggere queste zone prima che scompaiano del tutto.

Dal 29 gennaio al 12 aprile 2026 il Museo di Storia Naturale di Verona ospita la mostra "Ghiacciai nascosti. La vita nelle grotte con ghiaccio, ultime riserve glaciali nelle Prealpi venete", curata da Leonardo Latella e Roberta Salmaso. L'esposizione accende i riflettori su uno degli ambienti.

