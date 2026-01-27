Calci da record | il Museo di Storia Naturale sfiora quota 100mila visitatori

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, situato nella Certosa di Calci, ha registrato quasi 100.000 visitatori nel 2025, confermando il suo ruolo come punto di riferimento culturale e scientifico della regione. Il successo numerico testimonia l’interesse crescente verso le esposizioni e le attività offerte, rafforzando l’importanza di questo patrimonio storico e naturale.

CALCI – Il museo di storia naturale dell'università di Pisa, incastonato nella suggestiva Certosa di Calci, archivia un 2025 da incorniciare. I dati parlano di una crescita esponenziale: 93.591 visitatori in un anno. Il confronto con il passato evidenzia il salto di qualità. Nel 2024 gli ingressi erano stati poco più di 77mila. L'incremento registrato supera dunque il 20 per cento. Un segnale forte di come la divulgazione scientifica, se fatta bene, sappia attrarre il grande pubblico. Soddisfatta l'assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti. "È un risultato straordinario che premia il lavoro svolto", ha commentato.

