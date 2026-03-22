Davide Marchini guida la Correggese, una squadra che attualmente occupa il sestultimo posto in classifica e si trova a rischio play-out. Nonostante la posizione attuale, Marchini è convinto che i suoi giocatori possano migliorare e allontanarsi dalla zona pericolosa. La squadra ha ancora possibilità di avanzare di almeno una posizione, con l’obiettivo di evitare la retrocessione diretta.

Davide Marchini è il mister della Correggese: la sua squadra è sestultima, oggi sarebbe ai play-out, ma può ancora migliorare di una posizione e togliersi dalla lotta per non retrocedere. In alternativa può cercare di mettere otto punti tra sé e la terzultima: in questo caso la terzultima retrocederebbe direttamente. Oggi, intanto, alle 14,30 arriva il Lentigione. Allora, mister, in quali condizioni affrontate questo derby? "In una parola sola dobbiamo fare punti, non importa l’avversaria. Per loro parla la classifica, sono una tra le squadre più forti in assoluto, mentre noi abbiamo avuto anche tanti infortuni". Recuperate in ogni caso i quattro squalificati? "Sì, certo, ma abbiamo ancora alcuni giocatori con problemi fisici che ci servirebbero proprio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Correggese. Marchini è sicuro: : "Non finirà pari»

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