Parcheggi sulle strisce blu e non paghi perché il parcometro è rotto o non hai monete? La multa scatta lo stesso

In diverse occasioni, automobilisti hanno ricevuto multe per aver parcheggiato sulle strisce blu senza pagare, anche quando hanno segnalato che il parcometro era fuori servizio o senza monete. Nonostante le giustificazioni, le sanzioni sono state comunque applicate, indipendentemente dalle difficoltà tecniche o dalla mancanza di moneta. La questione riguarda la validità delle scuse in relazione alle multe per mancato pagamento.

È capitato che in caso di sanzione per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu qualcuno si sia giustificato dicendo che quel giorno il parcometro era guasto, oppure non si trovava in possesso degli spiccioli necessari. Diciamo subito che questo genere di "scuse" non hanno alcun valore, perché la Corte di Cassazione non le considera tali. Bisogna ricordare che quando scegliamo di lasciare la macchina in uno stallo a pagamento ci troviamo nell'ambito di un regolamento pubblico. Non si tratta di un contratto fra privati, come potrebbe esserci tra noi e i titolari di un parcheggio multipiano. In caso di strisce blu, siamo noi automobilisti e l'ente preposto alla regolamentazione della sosta, cioè il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

