Parco della Sissa a rischio strage di alberi | per far spazio al nuovo edificio ne vanno abbattuti 98

Nel parco della Sissa, situato sotto via Bonomea, si sta discutendo della possibilità di abbattere 98 alberi per fare spazio alla costruzione di un nuovo edificio. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e gli ambientalisti, che si sono opposti all’intervento. La questione riguarda principalmente le decisioni prese dalle autorità competenti in merito ai lavori di ampliamento e alle conseguenze sulla vegetazione esistente.

Negli ultimi giorni ha fatto parlare la prossima costruzione di un nuovo edificio nel parco della Sissa, sotto via Bonomea. Stando a Sea, il gruppo di sostenibilità della scuola, degli oltre cento alberi che compongono l'area verde, tra i quali ci sono querce ultrasettuagenarie, 98 – di cui 41.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Pontasserchio, alberi abbattuti nel Parco della Rimembranza: arriveranno 11 nuovi lecciSan Giuliano Terme (PI), 26 febbraio 2026 – Saranno tutti sostituiti gli undici lecci, su un totale di 23, di cui è in corso l'abbattimento nel Parco... Alberi abbattuti per fare spazio al luna park, scoppia il caso: Civica Anselmo chiede chiarimentiSi chiedono, inoltre, “per quanto tempo queste strutture occuperanno la zona, e quali interventi siano previsti per il ripristino dell’area verde”.