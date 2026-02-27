Pontasserchio alberi abbattuti nel Parco della Rimembranza | arriveranno 11 nuovi lecci

Nel Parco della Rimembranza di Pontasserchio, sono in corso abbattimenti di alcuni alberi a causa del loro stato di salute precario. Attualmente, 11 dei 23 lecci presenti verranno sostituiti con nuove piante, per garantire la sicurezza dell’area. Il procedimento riguarda le piante considerate pericolose e destinate a essere rimosse entro breve tempo. La riqualificazione del parco prosegue con questo intervento.

San Giuliano Terme (PI), 26 febbraio 2026 – Saranno tutti sostituiti gli undici lecci, su un totale di 23, di cui è in corso l'abbattimento nel Parco della Rimembranza perché irreversibilmente malati a rischio di cedimento e pericolosi. Lo assicura l'assessore comunale all'ambiente Filippo Pancrazzi: "Appena la stagione lo consentirà, li sostituiremo con altrettanti alberi della stessa specie in modo da modificare il meno possibile il paesaggio e l'atmosfera del parco di Pontasserchio – dice -. Abbattere delle piante è sempre un dolore, ma la decisione è stata inevitabile alla luce dei risultati dello studio che abbiamo...

