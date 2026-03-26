Un caso riguardante l’abbattimento di alcuni alberi in un'area verde tra due strade ha portato i consiglieri di una lista civica a presentare un'interrogazione all'amministrazione comunale. La richiesta si concentra sulla documentazione e sulle autorizzazioni relative all’abbattimento, che sembra essere stato effettuato per permettere la realizzazione di un luna park. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali.

Si chiedono, inoltre, “per quanto tempo queste strutture occuperanno la zona, e quali interventi siano previsti per il ripristino dell’area verde”. Ma anche “quali uffici comunali siano stati coinvolti nell’istruttoria e quali autorizzazioni, nulla osta o pareri tecnici siano stati rilasciati e se siano previste opere compensative, ripiantumazioni o altre misure di riequilibrio ambientale a seguito dell’abbattimento, indicando tempi, modalità e localizzazione”. “Tale intervento - specificano i consiglieri - ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra residenti e frequentatori dell’area, sia per le dimensioni degli alberi abbattuti sia per l’assenza, allo stato, di informazioni chiare e facilmente accessibili circa le ragioni dell’intervento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Alberi abbattuti per fare spazio al luna park, scoppia il caso: Civica Anselmo chiede chiarimenti

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