Nel 2026 torna la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, intitolata “Acqua è, e vita”, con il patrocinio della Prefettura. L'iniziativa si concentra sul rischio di alluvioni e sulle pratiche di sicurezza da adottare, coinvolgendo anche le scuole. La campagna mira a informare i cittadini sui comportamenti corretti in caso di emergenza.

La nuova edizione della campagna “Acqua è, e vita”, prevede un ampio programma di incontri informativi aperti anche alle giovani generazioni, così da fornire strumenti utili per affrontare eventuali criticità Anche nel 2026 torna “Acqua è, e vita”, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con il patrocinio della Prefettura. L'iniziativa anche per quest'anno punta a rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza tra i cittadini della provincia di Ravenna rispetto al rischio alluvione, un fenomeno che negli ultimi anni ha inciso profondamente sul territorio, mettendo in luce la necessità di un’adeguata informazione e preparazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Rischio alluvione e buone pratiche: i Vigili del Fuoco promuovono un'azione di sensibilizzazione nelle scuole

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