Parco delle Madonie visita degli studenti di Gangi con la scuola di Otta Norvegia

Oggi, una delegazione di studenti e insegnanti dell’Istituto “Giuseppe Salerno” di Gangi e della scuola Ungdomsskole di Otta, in Norvegia, ha visitato il Parco delle Madonie, che è stato riconosciuto come Global Geopark dall’Unesco. L’uscita fa parte del progetto Erasmus Plus, che coinvolge entrambe le scuole. La visita si è svolta nel territorio del parco, situato nella regione italiana.

Nell’ambito del progetto Erasmus Plus che coinvolge l’Istituto “Giuseppe Salerno” di Gangi e la scuola Ungdomsskole di Otta (Norvegia), una delegazione di studenti e docenti ha visitato oggi il Parco delle Madonie, riconosciuto dall’Unesco come Global Geopark. Gli alunni, accompagnati dalle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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