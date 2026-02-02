Palestra della Vanghetti al restyling Approvato il progetto esecutivo

Il Comune di Empoli ha dato il via libera al progetto esecutivo per rinnovare la palestra della scuola media Vanghetti. I lavori prevedono una ristrutturazione generale, con un occhio di riguardo all’efficienza energetica. La palestra, che si trova in via Liguria 1, cambierà volto e diventerà più funzionale per studenti e insegnanti. Ora si aspetta di firmare il contratto e partire con i lavori.

Verso una "nuova palestra". Il Comune di Empoli ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione (anche per maggiore efficienza energetica) della palestra della scuola media Vanghetti in via Liguria 1. Spesa prevista di tutto rispetto, oltre 900mila euro. Si spera di arrivare presto all'appalto e ai lavori. La storia comincia oltre quattro anni fa. Il 2 dicembre 2021 venne pubblicato, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'avviso pubblico per la messa in sicurezza di palestre con gli ormai famosi fondi Pnrr. Empoli ha aderito alla procedura, candidando nel 2022 due progetti per la riqualificazione delle palestre della scuola media Busoni e appunto della Vanghetti.

