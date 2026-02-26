A l via i lavori per il nuovo ospedale della Piana approvato il progetto esecutivo della fase zero

Ad annunciarlo è il consigliere regionale leghista Giuseppe Mattiani che ha ringraziato "tutti gli uffici regionali per il grande lavoro svolto in questi mesi e in questi anni" Arriva un nuovo e concreto passo in avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale della Piana. Ad annunciarlo è Giuseppe Mattinai, consigliere regionale della Calabria e presidente del gruppo consiliare Lega Salvini Calabria che ha comunicato l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla cosiddetta fase 0, dando ufficialmente avvio ai lavori preliminari. La fase iniziale dell’intervento comprende le opere di cantierizzazione dell’area, la realizzazione della rotatoria di ingresso al futuro ospedale, gli interventi di movimento terra e le attività di escavazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

