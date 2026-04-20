Parcheggio all’ombra di Castel Sant’Angelo i residenti | fra vibrazioni e intonaco che cade abbiamo paura per le nostre case

Residenti di zona hanno espresso preoccupazione per le condizioni delle loro abitazioni a causa di vibrazioni e calcinacci caduti, legati ai lavori di costruzione di un parcheggio vicino a Castel Sant’Angelo. Dopo aver presentato richieste, sono stati avviati nuovi scavi archeologici per approfondire le indagini sul progetto di sviluppo in piazza Capponi. La situazione ha generato tensione tra chi vive nella zona e le autorità coinvolte nei lavori.

(Adnkronos) – "Dopo i nostri solleciti, sono stati aperti ulteriori scavi archeologici per fare altre indagini sul progetto di costruire un parcheggio a piazza Capponi". Lo dice all'Adnkronos Rosita Torre, portavoce del comitato che raccoglie molti residenti dello storico rione di Roma, fra via della Conciliazione e il quartiere Prati, dove dovrebbe sorgere un parcheggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Sant’Ambrogio, il cantiere bloccato. I cinesi nella “vecchia Milano“: "Preoccupati per le nostre case"Sulla barriera che chiude alla vista il cantiere in via Carducci 23 qualcuno, nei mesi scorsi, ha attaccato un adesivo, ora scrostato per il tempo... Leggi anche: Mattarella all'inaugurazione della mostra "Cipro e Italia" a Castel Sant'Angelo Una raccolta di contenuti Parcheggio all'ombra di Castel Sant'Angelo, i residenti: fra vibrazioni e intonaco che cade, abbiamo paura per le nostre caseDopo i nostri solleciti, sono stati aperti ulteriori scavi archeologici per fare altre indagini sul progetto di costruire un parcheggio a piazza Capponi. Lo dice all'Adnkronos Rosita Torre, ... adnkronos.com Il parcheggio all’ombra di Castel Sant'Angelo non decolla: trovati anche reperti archeologiciDurante gli scavi archeologici propedeutici alla realizzazione dell’infrastruttura sono stati trovati, ha fatto sapere la Soprintendenza, resti di una struttura di tipo residenziale le cui fasi si ... romatoday.it