Sant’Ambrogio il cantiere bloccato I cinesi nella vecchia Milano | Preoccupati per le nostre case

Il cantiere di Sant’Ambrogio resta fermo da settimane. La strada è ancora bloccata e i lavori non sono ripresi. I residenti della zona, molti di origini cinesi, si sono riuniti davanti alla barriera che nasconde il cantiere in via Carducci 23. Nei mesi scorsi, qualcuno ha attaccato un adesivo con le foto del sindaco Sala e dell’ex assessore Tancredi, ora scrostato dal tempo. Le preoccupazioni tra i cittadini aumentano: temono che il ritardo nei lavori possa mettere a rischio le loro case e il

Sulla barriera che chiude alla vista il cantiere in via Carducci 23 qualcuno, nei mesi scorsi, ha attaccato un adesivo, ora scrostato per il tempo trascorso, con le foto del sindaco Sala e dell'ex assessore Giancarlo Tancredi. "74 indagati, sei arresti, accuse di corruzione e falso", è il messaggio anonimo, con riferimento al filone delle indagini sulla gestione dell' urbanistica che la scorsa estate portò ai domiciliari tra gli altri Tancredi, poi rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame con gli altri arrestati. È bloccata, almeno per il momento, la costruzione di quella che viene presentata sul sito creato per vendere gli appartamenti del complesso in costruzione Terraggio28 come "un'elegante ed esclusiva residenza che fa della qualità e del suo stile i suoi tratti distintivi", al posto di un palazzo anni '50 demolito, a pochi passi dalla basilica di Sant'Ambrogio e dall'Università Cattolica: 9 piani fuori terra e 3 interrati, 18 appartamenti e altrettanti garage, un'altezza sopra i 30 metri.

