AGI - Tra Italia e Cipro vi è "una amicizia profonda. Cipro è un paese amico e alleato. Per l'Italia è un punto di riferimento nella comune sensibilità mediterranea che ci unisce in maniera molto intensa". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Presidente di Cipro, Nikos Christodoulides. Il Capo dello Stato italiano ha sottolineato che l'incontro rappresenta un'"occasione particolarmente importante per la presidenza di turno dell'Unione di Cipro". Mattarella e Christodoulides nel pomeriggio hanno inaugurato a Castel Sant'Angelo la mostra 'Cipro e Italia: identità culturali condivise'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella all'inaugurazione della mostra "Cipro e Italia" a Castel Sant'Angelo

Atreju 2025, bagno di folla per il leader della Lega Salvini al suo arrivo a Castel Sant'Angelo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è arrivato a Castel Sant'Angelo per intervenire all'evento...

Lunedì di Castello a Castel Sant’Angelo: visita speciale a soli 5 euroFino al 29 dicembre 2025, il maestoso Castel Sant’Angelo apre eccezionalmente le sue porte anche il lunedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00 (ultimo...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Mattarella all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 della Corte conti; Napoli, il presidente Mattarella all'inaugurazione della Scuola Superiore della Magistratura; Mattarella all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti; Mattarella all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti.

Mattarella a inaugurazione mostra su identità condivise tra Cipro e ItaliaROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'inaugurazione della mostra 'Cipro e Italia: ... notizie.tiscali.it

Napoli, il presidente Mattarella all'inaugurazione della Scuola Superiore della MagistraturaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Napoli all'inaugurazione dell'anno dei corsi formativi per i giovani magistrati presso il ... lapresse.it

A Castel Sant'Angelo inaugurata la mostra “Cipro e Italia. Identità culturali condivise all’alba della storia”, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e del Presidente cipriota Nikos Christodoulidis. cultura.gov.it/comunicato/287… x.com

Castel Sant'Angelo - facebook.com facebook