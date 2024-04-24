Alfredo Cospito è stato condannato in via definitiva a 23 anni di carcere per l'attentato alla sede di un'azienda. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni, in cui sono stati valutati gli elementi raccolti contro di lui. La condanna riguarda specifici reati legati all'attentato e alle conseguenze delle sue azioni.

La prima volta che il nome di Alfredo Cospito — anarchico 56 enne detenuto a Sassari con il 41 bis per la gambizzazione del dirigente Ansaldo Roberto Adinolfi e condannato a 23 anni in via definitiva per un attentato, nel 2006, alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (non ci furono morti né feriti) — compare sul Corriere della Sera è il 2 novembre 1991. Le pagine sono quelle della cronaca di Milano. Vengono trovati falsi volantini attribuiti ad Amnesty, che ne aveva preventivamente segnalato l’esistenza e l’estraneità, con scritte così: «Libertà immediata per l’anarchico Alfredo Cospito», «Più nessun prigioniero, diroccamento e spianamento delle carceri, liberi tutti», «Ogni individuo è libero di rifiutare le imposizioni dello Stato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Che cosa ha fatto Alfredo Cospito, e per che cosa è stato condannato

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