Para Climbing i vincitori della 2^ tappa di Coppa Italia a Milano | Bredice Salvagnin e Capovilla sul podio

A Milano si è svolta la seconda tappa della Coppa Italia di Para Climbing, con atleti di diverse categorie di disabilità che si sono confrontati in una competizione molto combattuta al Rockspot. Tra i vincitori figurano Bredice, Salvagnin e Capovilla, che si sono aggiudicati i primi posti nelle rispettive categorie. La manifestazione ha visto la partecipazione anche della Fondazione Angelo D’Arrigo, che ha donato zaini da viaggio alla Nazionale.

Al Rockspot di Milano una gara di altissimo livello con atleti di tutte le categorie di disabilità. Presente la Fondazione Angelo D’Arrigo, che ha donato gli zaini da viaggio alla Nazionale. Rivivi le emozioni su Climbing TV di Sportface TV La seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026 al Rockspot di Milano ha alzato l’asticella, spingendo gli atleti a tirare fuori le loro migliori prestazioni. A seguire la gara anche Laura Mancuso, Presidentessa della Fondazione Angelo D’Arrigo, che ha donato alla Nazionale Para Climbing degli zaini da viaggio in occasione del ventennale della scomparsa dell’alpinista e campione di volo sportivo. “Come diceva Angelo, il limite non esiste, ma è uno spazio da esplorare, da conoscere, da vivere.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Milano sfida la gravità: 45 atleti per la Coppa Italia Para ClimbingIl Rockspot di Milano diventerà il cuore pulsante del Para Climbing nazionale sabato 18 aprile, quando 45 atleti si sfideranno sulla parete per la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coppa Italia Para Climbing: tutti i vincitori a Milano; Arrampicata sportiva: seconda tappa di Coppa Italia Para climbing; 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: programma gara del 18 Aprile a Milano; The future of climbing con Cédric Lachat. I VINCITORI DELL’ULTIMA TAPPA DI COPPA ITALIA PARACLIMBING. PREMIATO ANCHE IL CIRCUITO 2024.Si è disputata questo sabato nella palestra King Rock di Verona la terza ed ultima tappa di Coppa Italia Paraclimbing. Una competizione importante per i paraclimbers provenienti da tutta la penisola, ... puglialive.net FASI - Seconda tappa di Coppa Italia Para climbing, all’insegna della crescita del movimentoProsegue la stagione Para Climbing 2026 della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, all’insegna dell’inclusione e della crescita continua del movimento a livello tecnico, qualitativo e numerico. napolimagazine.com La stagione entra nel vivo con la seconda tappa di Coppa Italia Para Climbing 2026 questo Sabato 18 Aprile alla @rockspot_milanoarrampicata Dopo lo spettacolo della prima prova, atleti e atlete sono pronti a tornare in parete per una nuova sfida fatta di det - facebook.com facebook