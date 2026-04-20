A Roma il 2 maggio si terrà la finale della Coppa Italia di Para Climbing, che si svolgerà presso l’impianto comunale Fulvio Bernardini. La competizione rappresenta la conclusione del circuito nazionale di quest’anno e coinvolge atleti con disabilità che praticano questa disciplina. La tappa finale sarà l’ultima delle tre previste nel calendario del 2026.

La capitale italiana si prepara ad accogliere la conclusione del circuito nazionale di Para Climbing il prossimo 2 maggio, quando l’impianto comunale Fulvio Bernardini ospiterà la terza e ultima tappa della Coppa Italia 2026. L’evento rappresenta un punto di svolta per la disciplina, segnando il momento in cui il movimento sportivo cercherà di consolidarsi attraverso una struttura organizzativa sempre più rigorosa e inclusiva. L’evoluzione normativa verso un modello di gestione strutturato. Per garantire che la competizione a Roma rispetti gli standard di regolarità e riconoscibilità richiesti dal agonistico, la Federclimb ha stabilito parametri d’accesso molto precisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Para Climbing a Roma: la Coppa Italia punta su inclusione e rigore

Notizie correlate

Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00.

Roma si prepara al gran finale del Para Climbing: il 2 maggio la Coppa Italia chiude il circuito 2026Il Para Climbing italiano si prepara a vivere un fine settimana importante a Roma, dove sabato 2 maggio andrà in scena la terza e ultima tappa della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Coppa Italia Para Climbing: tutti i vincitori a Milano; Arrampicata sportiva: seconda tappa di Coppa Italia Para climbing; I paralimpici dell'arrampicata sportiva si preparano per Los Angeles 2028; ‘Il Manoscritto’ al Teatro Trastevere.

Roma si prepara al gran finale del Para Climbing: il 2 maggio la Coppa Italia chiude il circuito 2026Il Para Climbing italiano si prepara a vivere un fine settimana importante a Roma, dove sabato 2 maggio andrà in scena la terza e ultima tappa della Coppa Itali ... sportface.it

Seconda tappa di Coppa Italia Para climbing, all’insegna della crescita del movimentoDETERMINAZIONE, IMPEGNO E COSTANTE RICERCA DI MIGLIORAMENTO La seconda tappa di Coppa Italia Para climbing, all’insegna della crescita del movimento Prosegue la stagione Para Climbing 2026 della ... puglialive.net

La stagione entra nel vivo con la seconda tappa di Coppa Italia Para Climbing 2026 questo Sabato 18 Aprile alla @rockspot_milanoarrampicata Dopo lo spettacolo della prima prova, atleti e atlete sono pronti a tornare in parete per una nuova sfida fatta di det - facebook.com facebook