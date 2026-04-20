Papera assurda di Donnarumma ma il Manchester City batte comunque l’Arsenal

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, il portiere ha commesso un errore insolito che ha suscitato sorpresa tra i tifosi. Nonostante questa disattenzione, la squadra di casa è riuscita comunque a conquistare la vittoria e mantenere il primato in Premier League. La partita si è conclusa con il successo del Manchester City, che ha battuto l’Arsenal in una sfida molto attesa dai supporter di entrambe le squadre.

Il Manchester City ha vinto il duello in vetta alla classifica della Premier League contro l'Arsenal. Nonostante la gaffe di Gigio Donnarumma Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League. La squadra di Pep Guardiola va avanti con Rayan Cherki, poi il pari di Kai Havertz propiziato dalla papera in disimpegno di Gigio Donnarumma (minuto 1:01 del video) e, nel secondo tempo, la rete decisiva di Erling Braut Haaland. Ecco il video .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Papera assurda di Donnarumma, ma il Manchester City batte comunque l’Arsenal La parata provvidenziale di Donnarumma salva il Manchester City Notizie correlate Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights, la papera di Donnarumma non ferma GuardiolaManchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League. Donnarumma, che fai? Il portiere del Manchester City protagonista di un clamoroso errore contro l’Arsenal – VIDEOdi Francesco SpagnoloDonnarumma è protagonista di un clamoroso errore contro l’Arsenal. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: PREMIER LEAGUE - Manchester City, grave errore di Donnarumma nel match contro l'Arsenal; MANCHESTER CITY - Guardiola: Donnarumma? Ho apprezzato la reazione dei suoi compagni. Papera clamorosa di Donnarumma in City-Arsenal: errore choc, poi Haaland firma il 2-1Un errore pesante, di quelli che restano impressi. Durante Manchester City-Arsenal, Gianluigi Donnarumma è finito al centro delle critiche per una papera ... affaritaliani.it La clamorosa papera di Donnarumma in Manchester City-Arsenal, poi la squadra di Guardiola vince 2-1: gol e highlightsPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it Manchester City-Arsenal è stato (anche) l’ennesimo scontro tra Erling Haaland e i due difensori centrali dei Gunners x.com La clamorosa papera di Donnarumma in Manchester City-Arsenal - facebook.com facebook