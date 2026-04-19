Donnarumma che fai? Il portiere del Manchester City protagonista di un clamoroso errore contro l’Arsenal – VIDEO

Durante una partita tra Manchester City e Arsenal, il portiere ha commesso un errore evidente durante una fase di gioco. L’episodio è stato catturato in un video che ha fatto rapidamente il giro dei social. L’errore si è verificato in un momento cruciale, suscitando reazioni tra i tifosi e gli analisti presenti allo stadio. La situazione potrebbe influenzare il risultato finale della partita e le speranze della squadra nella competizione in corso.

di Francesco Spagnolo Donnarumma è protagonista di un clamoroso errore contro l’Arsenal. Uno svarione che potrebbe costare molto caro nella corsa al titolo. Il calcio è un gioco di centimetri e di nervi, dove la gloria e il baratro distano pochissimi istanti. Anche i migliori sbagliano. E anche nei momenti peggiori, come ha amaramente scoperto l’estremo difensore azzurro durante una delle sfide più attese della stagione inglese. È quello che è successo oggi a Gigio Donnarumma nei primi minuti dello spareggio per il titolo della Premier League contro l’Arsenal. L’atmosfera era elettrica e il match sembrava essersi incanalato sui binari giusti per la squadra di Guardiola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il miracolo di Donnarumma non basta a salvare dalla sconfitta il Manchester City contro lo United

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