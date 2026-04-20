Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa prosegue con la sua visita in Angola. Il pontefice ha raggiunto in aereo la città di Saurimo, dove si trova attualmente. La visita fa parte di un itinerario più ampio nel paese, senza ulteriori dettagli sui programmi o le tappe successive. La presenza del Papa in Angola si inserisce nelle attività ufficiali durante il viaggio.

Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il pontefice, che si trova ancora in Angola, ha raggiunto in aereo la città di Saurimo. Leone ha visitato una casa di accoglienza per anziani, poi ha celebrato una messa. In serata è previsto il rientro a Luanda per un incontro con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa, Leone XIV ancora in Angola: l'arrivo a Saurimo

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