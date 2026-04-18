Durante il suo viaggio in Angola, il Papa ha dichiarato di non essere interessato a confrontarsi con l'ex presidente degli Stati Uniti. Le sue parole sono arrivate dopo le recenti affermazioni fatte dal presidente statunitense, che hanno acceso un dibattito pubblico. Le dichiarazioni del Papa sono state pronunciate in un contesto ufficiale durante una visita in Africa, senza riferimenti diretti o commenti aggiuntivi.

Negli ultimi giorni si è assistito a un acceso confronto a distanza tra le dichiarazioni del presidente statunitense e gli interventi tenuti dal Pontefice durante il suo viaggio in Africa Durante il volo verso l’Angola,Papa Leone XIVha parlato con i giornalisti al suo seguito, come riportato dai media vaticani, affrontando lepolemichesorte in seguito a certi avvenimenti. Il Papa ha dichiarato chesi è diffusa una narrazione parzialmente inesatta, complicata dalla situazione politica verificatasi quando, nelprimo giorno del viaggio, ilpresidente degli Stati Unitiha rilasciato alcunedichiarazioni sul suo operato. Papa Leone XIVha commentato le accuse mosse nei suoi confrontida Donald Trump, già oggetto di chiarimenti durante il volo verso l’Algeria.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV in Angola: ‘Non ho interesse a dibattere con Trump’

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