Papa Leone XIV è arrivato a Luanda, in Angola, alle 14:45 locali, segnando l’inizio della terza tappa del suo viaggio apostolico in Africa. L’arrivo è avvenuto all’aeroporto della capitale, dove è stato accolto tra le prime persone presenti. La visita fa parte di un tour che comprende diverse tappe nel continente africano, con un programma ufficiale che prevede incontri e cerimonie religiose.

Inizia la terza tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice è arrivato a Luanda, in Angola, alle ore 15:45 italiane, le 14:45 locali. Il Papa nel corso del volo a mandato alcuni telegrammi ai capi di Stato di Camerun, Guinea Equatoriale, Gabon e Repubblica del Congo, Paesi che ha sorvolato prima di giungere in Angola. Nei testi il Papa ha assicurato la sua preghiera per i popoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Angola, Papa Leone XIV accolto al suo arrivo all’aeroporto di Luanda

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