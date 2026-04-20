Un leader religioso ha visitato un paese africano, invitando la popolazione a continuare a denunciare le conseguenze della guerra. Durante il suo discorso, ha sottolineato che la fedeltà dei fedeli in Angola, come nel resto del mondo, si collega all’annuncio di pace. La visita si è svolta in un momento in cui la situazione internazionale rimane complessa, con conflitti ancora irrisolti in diverse aree.

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