Il Papa si trova in Angola per la sua seconda tappa in Africa, con una visita che include una cerimonia religiosa a Kilamba, dove ha celebrato la Messa. Dopo questa occasione, il Pontefice si sposterà verso il santuario di Mama Muxima, proseguendo il suo viaggio nel Paese. La visita si inserisce in un programma che prevede diverse tappe e incontri con la comunità locale.

Il Pontefice si trova oggi in Angola per la sua seconda tappa nel continente africano, dove la celebrazione della Messa a Kilamba segna un momento centrale del suo itinerario prima del trasferimento verso il santuario di Mama Muxima. Questo passaggio rappresenta l’anteprima dell’ultima fase del viaggio, che vedrà il Sommo Pontefice giungere in Guinea Equatoriale il prossimo 21 aprile. La giornata odierna vede il protagonista della visita impegnato nella città satellite di Kilamba, situata a circa trenta chilometri dalla capitale Luanda, con l’intenzione successiva di proseguire il percorso devozionale presso il santuario mariano di Mama Muxima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa in Angola: la sfida della fede tra Kilamba e Mama Muxima

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