Il Papa alla Chiesa d' Angola testimoniate la pace

Il Papa si rivolge alla Chiesa d'Angola, chiedendo di testimoniare la pace. Durante un discorso, ha invitato i fedeli a promuovere valori di convivenza e tolleranza. Ha sottolineato l'importanza di essere vicini alle persone che vivono situazioni di conflitto e di sofferenza. La sua richiesta si inserisce in un messaggio più ampio rivolto a tutte le comunità religiose, affinché contribuiscano alla promozione della pace nel mondo.

Il Papa chiede alla Chiesa d'Angola, come a quella di tutto il mondo, di testimoniare la pace. "In passato avete dimostrato coraggio nel denunciare il flagello della guerra, nel sostenere le popolazioni tormentate rimanendo al loro fianco, nel costruire e ricostruire, nell'indicare vie e soluzioni per porre fine al conflitto armato" ma "questo impegno non è finito! Promuovete dunque una memoria riconciliata, educando tutti alla concordia e valorizzando, in mezzo a voi, la testimonianza serena di quei fratelli e sorelle che, dopo aver attraversato tormenti dolorosi, hanno perdonato tutto. Gioite con loro, fate festa per la pace!".🔗 Leggi su Lanazione.it

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